"Nu ma preocupa asa ceva!" Raspunsul transant al lui Perez cand a fost intrebat de abandonul cluburilor din Premier League: "PSG si Bayern ni se vor alatura!"

Florentino Perez a vorbit despre Super Liga chiar in momentul in care au aparut primele stiri despre abandonul cluburilor din Premier League!

Presedintele Super Ligii si al lui Real Madrid a oferit un interviu pentru L'Equipe in care explica proiectul care a impartit in doua lumea fotbalului. Conform Marca, interviul s-a realizat chiar in momentul in care au aparut primele zvonuri legate de un posbil abandon al cluburilor din Premier League.

Mai mult, Perez a fost intrebat daca este preocupat de cluburile care ar vrea sa abandoneze proiectul, iar raspunsul sau a fost unul transant.

"Nu ma preocupa. Situatia este atat de grava inca toti sunt de acord sa ducem la final acest proiect si sa cautam o solutie. Nu a fost nimeni presionat.

Sunt convins ca Bayern si PSG ni se vor alatura intr-un final, insa nu am vorbit cu ei inca.

In Super Liga vor putea juca echipe precum Lens sau Metz. Lens e un club bun de formare, si-ar putea vinde jucatorii la cele mai bune cluburi, ceea ce nu poate face cu criza din zilele noastre. Ce se intampla acum in fotbal este ce s-a intamplat in 2008 cu criza financiara.

Credem ca acest proiect este cea mai buna solutie si este responsabilitatea noastra. Suntem dispusi sa vorbim cu toata lumea pentru a salva fotbalul", a spus Florentino Perez pentru L'Equipe.