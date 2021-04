O vedeta de la PSG s-a hotarat si e gata sa plece in vara! Bayern, in pole-position pentru aducerea fotbalistului de nationala

Jucatorii mai si pleaca de la PSG, chiar daca viata si conditiile de la Paris sunt exceptionale.

Echipa condusa de Pochettino este in semifinalele Champions League, iar in campionat duce o lupta apriga cu Lille pentru titlul de campioana. Chiar si in ciuda performantelor, se pare ca Julian Draxler nu va mai continua la Paris din vara, acesta nedorind sa-si prelungeasca intelegerea care expira la finalul sezonului.

Principalul motiv e legat de timpul limitat pe care acesta l-a primit pe teren, nu doar in sezonul actual, ci si in trecut, iar fotbalistul vrea sa faca parte dintr-o echipa unde sa fie jucator de baza. Desi la inceputul anului declara pentru PSG TV ca "se simte excelent la echipa din Franta", Draxler pare ca s-a razgandit, desi sefii campioanei din Hexagon au incercat sa initize negocieri pentru prelungirea contractului.

Desi Bayern are in lot jucatori de banda exceptionali, precum Sane, Gnabry, Coman, Douglas Costa sau Musiala, bavarezii par a fi hotarati sa se intareasca cu Julian Draxler, care ar reveni in Bundesliga din postura de jucator liber de contract. Draxler, care valora 40 milioane de euro in 2018, a marcat 7 goluri in 56 de partide pentru nationala Germaniei.