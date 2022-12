Bayern Munchen, o nouă lovitură pe piața transferurilor! Nagelsmann primește jucătorul la care a visat

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că bavarezii sunt la un pas de a ajunge la un acord verbal cu Konrad Laimer (25 de ani), mijlocașul central al celor de la RB Leipzig.

Internaționalul austriac va intra foarte curând în ultimele șase luni de contract cu RB Leipzig, iar Bayern Munchen vrea deja să rezolve transferul gratis: "Nu s-a semnat nimic încă, dar Laimer vrea la Bayern", a scris sursa citată.

De asemenea, Julian Nagelsmann (35 de ani), antrenorul lui Bayern, și-ar fi dorit să îl transfere pe Laimer, fostul său elev de la RB Leipzig, încă din vara anului trecut, când a semnat cu formația campioană din Bundesliga.

Konrad Laimer joacă din 2017 la RB Leipzig, după ce a fost transferat de la RB Salzburg, pentru 7 milioane de euro. În patru ani și jumătate, austriacul a strâns 167 de meciuri, 11 goluri și 18 pase decisive pentru gruparea din Germania.

