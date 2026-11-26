Jardin va avea soarta lui Jorge Jesus și Felipe Luis

Leonardo Jardim se va despărți de Flamengo, deși echipa din Rio de Janeiro a cucerit atât campionatul statal, cât și titlul de campioană a Braziliei, în sezonul recent încheiat. Antrenorul lusitan a reușit să stea un singur sezon pe banca ultimelor sale șase cluburi (Al-Hilal, Shabab Al-Ahli, Al-Rayyan, Al-Ain, Cruzeiro, Flamengo), deși a fost campion în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Brazilia și a câștigat AFC Champions League Elite. El nu e primul manager al lui Flamengo din ultimii ani care e pus pe liber, deși a avut succes din punct de vedere sportiv.

"Rubro-Negro" s-au mai despărțit în mod inexplicabil de Jorge Jesus (Campeonato Brasileiro Serie A, 2019 / Copa Libertadores, 2019 / Supercopa do Brasil, 2020 / Recopa Sudamericana, 2020 / Campeonato Carioca, 2020) și Filipe Luis (FIFA Challenger Cup, 2025 / FIFA Derby of the Americas, 2025 / Copa Libertadores, 2025 / Campeonato Brasileiro Serie A, 2025 / Copa do Brasil, 2024 / Supercopa do Brasil, 2025 / Campeonato Carioca, 2025). Primul a lucrat ulterior la Benfica, Fenerbahce, Al-Hilal, Al-Nassr și naționala Portugaliei, iar al doilea a semnat cu AS Monaco.

Leonardo Jardim, campion în Grecia, Franța, Arabia Saudită, EAU și Brazilia

Leonardo Jardim (52 de ani) este născut la Barcelona (Venezuela) din părinți de origine portugheză și a copilărit în Madeira, insula de unde e originar Cristiano Ronaldo. A devenit antrenor la doar 27 de ani, în 2001, de atunci antrenându-le pe AD Camacha (2003-2008), Chaves (2008-2009), Beira-Mar (2009-2011), Sporting Braga (2011-2012), Olympiacos (2012-2013), Sporting Lisabona (2013-2014), AS Monaco (2014-2018, 2019), Al-Hilal (2021-2022), Shabab Al-Ahli (2022-2023), Al-Rayyan (2023-2024), Al-Ain (2024-2025), Cruzeiro (2025) și Flamengo (2026).

În palmares are Super League Greece (2012-2013), Greek Football Cup (2012-2013), Ligue 1 (2016-2017), Saudi Pro League (2021-2022), Saudi Super Cup (2021), AFC Champions League (2021), UAE Pro League (2022-2023), Campeonato Brasileiro Serie A (2026), Campeonato Carioca (2026) și Ligue 1 Manager of the Year (2016-2017).

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