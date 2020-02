Bayern a contactat un star de la Liverpool! Germanii vor neaparat sa il transfere pe fotbalist! Cine e jucatorul dorit de clubul din Bundesliga

"Bavarezii" pot realiza o mutare importanta.

Bayern Munchen l-a contactat pe Roberto Firmino pentru un eventual transfer in vara, anunta The Sun. Brazilianul este principala tinta a lui Bayern Munchen pentru sezonul viitor.

Firmino are o contributie importanta la perioada fantastica traversata de Liverpool, insa clubul englez deja il urmareste pe posibilul succesor al atacantului, Timo Werner. Liverpool era gata sa achite clauza de reziliere a lui Werner, in valoare de 65 de milioane de euro. Ulterior, s-a aflat ca suma de reziliere e de doar 30 de milioane de euro, lucru care i-a facut pe "cormorani" chiar mai interesati de atacant.

Bayern Munchen vrea ca in vara sa se intareasca in compartimentul ofensiv si e dispusa sa ofere 90 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Robert Firmino. 28 de ani are fotbalistul lui Liverpool. Acesta a reusit 10 goluri si 8 pase decisive in sezonul curent. Firmino se afla la clubul din Premier League din 2015, cand a venit de la Hoffenheim.