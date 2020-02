Frank Lampard, dupa UMILINTA cu Bayern din Liga Campionilor: "A fost o lectie dura, ne-au trezit la realitate"

Bayern Munchen a invins in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor pe Chelsea, in deplasare, scor 3-0.

Partida a fost decisa in repriza a doua, golurile fiind marcate de Gnabry (dubla in minutele 51 si 54) si Lewandowski (minutul 76). Frank Lampard a vorbit dupa partida, considerand ca esecul cu Bayern reprezinta o trezire la realitate pentru echipa sa.

"A fost o lectie dura pentru noi, ne-au trezit la realitate. Acesta e fotbalul din Liga Campionilor, noi nu am jucat in fazele eliminatorii de ceva ani, iar acest lucru s-a vazut. Multi jucatori nu sunt obisnuiti, poate ca nici in Europa League nu au jucat, este o diferenta uriasa. Nu are rost sa ne uitam acum inapoi, trebuie sa luam partile pozitive si sa mergem mai departe", a declarat Lampard dupa partida.

Returul se joaca la Munchen pe 18 martie, de la ora 22.