An de an se bat la grupele Champions League insa nu au mai asteptat perioada de mercato! Ce club din Bundesliga a realizat un transfer in plina pandemie

Pandemia de coronavirus a lovit puternic intreaga lume, iar in afara de campionatul din Belarus, toate celealte competitii sunt suspendate. Ocupanta locului 5 din Bundesliga, inainte ca sezonul sa fie oprit, Bayer Leverkusen, a anuntat astazi pe site-ul oficial primul transfer pentru urmatorul sezon.

Leverkusen l-a transferat pe portarul Lennart Grill (21 de ani) de la FC Kaiserslautern, formatie din Liga a 3-a din Germania. Internationalul U21 a semnat un contract cu Leverkusen pana in 2024.

???? TRANSFER NEWS ????

21-year-old goalkeeper Lennart Grill will join the Werkself in the coming season from 1. FC Kaiserslautern.

See you soon, Lennart! pic.twitter.com/ot5xW6K5s8