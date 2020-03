"La inceput ma durea in gat!" ULUITOR! Ce simptome a avut primul jucator infectat cu coronavirus din Bundesliga! Dezvaluiri de ULTIMA ORA ale fotbalistului

Ce simptome a avut primul jucator depistat pozitiv cu COVID-19 in Bundesliga.

Fundasul celor de la Paderborn, Luca Kilian (20 de ani) a fost primul jucator depistat pozitiv cu coronavirus in Bundesliga. Fotbalistul a povestit care au fost primele simptome si care a fost experienta pe care a avut-o cu aceasta boala.

"A inceput la 10 martie, cu o mica iritare a gatului. A doua zi m-a durut capul, dar am continuat sa ma antrenez. La 12 martie, am avut primele bufeuri si o zi mai tarziu febra a devenit puternica. Febra si tremurat puternic.

In acel moment, mi-a fost cu adevarat frica prima data. A fost nevoie de patru zile pentru ca febra sa scada si, din acel moment, zi de zi am fost mai bine. Pot acum sa impartasesc experienta mea: sunt sportiv si in forma, dar a trebuie sa lupt din greu contra virusului. Pentru cei cu alta patologie, asta le poate pune viata in pericol", a declarat Kilian pentru Westfalen-Blatt.