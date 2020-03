Bundesliga isi prelungeste SUSPENDAREA din cauza pandemiei! Noua data oficiala a reluarii campionatului 

Liga Profesionista de Fotbal a Germaniei a luat o noua decizie in legatura cu data de reluare a campionatului.

Oficialii Bundesliga au stabilit o noua data de reluare a campionatului. Astfel, daca pandemia nu va mai fi o problema, Bundesliga s-ar putea relua pe 30 aprilie conform noii hotarari.

Antrenamentele echipelor au fost suspendate pana pe data de 5 aprilie, insa CEO-ul Bundesligii, Christian Seifert, a dezvaluit ca vor sa incheie sezonul pana la data de 30 iunie.

ℹ️ DFL decision: Bundesliga remains suspended until at least April 30th. pic.twitter.com/8ovuZ9WOoa