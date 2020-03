"Jucam in fiecare zi daca e nevoie!" Clubul din Bundesliga care vrea cu orice pret sa se incheie sezonul

Campionatul de fotbal al Germaniei a fost suspendat cel putin pana pe 2 aprilie din cauza pandemiei de coronavirus

Perioada de pauza a fotbalului din Germania va fi probabul prelungita, iar oficialii cluburilor asteapta o decizie din partea conducerii Federatiei.

Eintracht Frankfurt e dipusa sa joace meciuri in fiecare zi pentru a putea finaliza sezonul curent, anunta directorul sportiv al clubului, Fredi Bobic, conform Bild.de.

"Sper ca numarul de cazuri sa scada in urmatoarea luna. Suspendarea pe termen nedefinit a ligii ar fi o idee buna. Sper sa putem termina sezonul si nu conteaza daca va fi la sfarsitul lui mai sau in iunie, chiar daca va trebuie sa jucam in fiecare zi", a spus Fredi Bobic.

Frankurt este unul dintre cluburile din Germania care are jucatori depistati cu coronavirus. Echipa se afla pe pozitia a 12-a in Bundesliga, cu 28 de puncte dupa 24 de etape.