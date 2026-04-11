VIDEO Aleix Garcia & Co. au îngenuncheat-o pe Borussia Dortmund la ea acasă!

Lupta pentru titlu pare lămurită în Bundesliga.

Borussia Dortmund, ocupanta locului secund în campionatul de fotbal al Germaniei, a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Bayer Leverkusen, într-o partidă din etapa a 29-a a sezonului, disputată sâmbătă.

"Farmaciştii", cu fostul dinamovist Aleix Garcia din nou integralist în linia mediană, au marcat golul victoriei în finalul primei reprize, prin căpitanul Robert Andrich (42), după un șut de la distanță, câştigând pentru a treia oară consecutiv la Dortmund.

Leverkusen, implicată în lupta pentru calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, a urcat pe locul al cincilea în clasament după acest succes, cu 49 de puncte, unul mai puţin decât VfB Stuttgart (locul 4), care va primi duminică vizita formaţiei Hamburger SV.

Borussia Dortmund a rămas pe treapta a doua a podiumului, cu 64 de puncte, la nouă lungimi în spatele liderului Bayern Munchen, care joacă la rândul său sâmbătă, în deplasare, cu St Pauli.

Rezultatele și marcatorii din etapa 29 din Bundesliga

Vineri

FC Augsburg - Hoffenheim 2-2

Au marcat: Claude-Maurice (11), Gregoritsch (14), respectiv Hranac (35), Toure (42).

Sâmbătă

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1

A marcat: Andrich (42).

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1-2

Au marcat: Pejcinovic (90+7), respectiv Hojlung (21), Kalimuendo (32).

RB Leipzig - Borussia Monchengladbach 1-0

A marcat: Diomande (81).

FC Heidenheim - Union Berlin 3-1

Au marcat: Housak (9, 36), Zivzivadze (79), respectiv Querfeld (75)

Sâmbătă se mai dispută partida St Pauli - Bayern Munchen, în timp ce duminică sunt programate meciurile FC Koln - Werder Bremen, VfB Stuttgart - Hamburger SV şi FSV Mainz - SC Freiburg. Agerpres

Clasamentul din Bundesliga, cu Bayern Munchen lider solitar

Publicitate
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț
Liverpool – Fulham 2-0, în direct pe VOYO acum! Gol elegant pentru Salah
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică

FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Daniel Pancu, răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă își lasă jucătorii la Înviere! Ce spune despre șansele la titlu
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a vândut pe milioane de euro
Fostul star al lui Dinamo e dorit în toată Europa! Xabi Alonso îl cheamă în „dream team-ul” său invincibil
Niclas Fullkrug are o nouă echipă! Transfer de 27 de milioane de euro și contract pe patru ani
Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Trădarea verii în mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

