Borussia Dortmund, ocupanta locului secund în campionatul de fotbal al Germaniei, a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Bayer Leverkusen, într-o partidă din etapa a 29-a a sezonului, disputată sâmbătă.

"Farmaciştii", cu fostul dinamovist Aleix Garcia din nou integralist în linia mediană, au marcat golul victoriei în finalul primei reprize, prin căpitanul Robert Andrich (42), după un șut de la distanță, câştigând pentru a treia oară consecutiv la Dortmund.