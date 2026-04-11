Borussia Dortmund, ocupanta locului secund în campionatul de fotbal al Germaniei, a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Bayer Leverkusen, într-o partidă din etapa a 29-a a sezonului, disputată sâmbătă.
"Farmaciştii", cu fostul dinamovist Aleix Garcia din nou integralist în linia mediană, au marcat golul victoriei în finalul primei reprize, prin căpitanul Robert Andrich (42), după un șut de la distanță, câştigând pentru a treia oară consecutiv la Dortmund.
Leverkusen, implicată în lupta pentru calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, a urcat pe locul al cincilea în clasament după acest succes, cu 49 de puncte, unul mai puţin decât VfB Stuttgart (locul 4), care va primi duminică vizita formaţiei Hamburger SV.
Borussia Dortmund a rămas pe treapta a doua a podiumului, cu 64 de puncte, la nouă lungimi în spatele liderului Bayern Munchen, care joacă la rândul său sâmbătă, în deplasare, cu St Pauli.
Rezultatele și marcatorii din etapa 29 din Bundesliga
Vineri
FC Augsburg - Hoffenheim 2-2
Au marcat: Claude-Maurice (11), Gregoritsch (14), respectiv Hranac (35), Toure (42).
Sâmbătă
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
A marcat: Andrich (42).
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1-2
Au marcat: Pejcinovic (90+7), respectiv Hojlung (21), Kalimuendo (32).
RB Leipzig - Borussia Monchengladbach 1-0
A marcat: Diomande (81).
FC Heidenheim - Union Berlin 3-1
Au marcat: Housak (9, 36), Zivzivadze (79), respectiv Querfeld (75)
Sâmbătă se mai dispută partida St Pauli - Bayern Munchen, în timp ce duminică sunt programate meciurile FC Koln - Werder Bremen, VfB Stuttgart - Hamburger SV şi FSV Mainz - SC Freiburg. Agerpres
