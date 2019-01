"A dormit in sala de forta". Transformarea incredibila a lui Lewandowski de sarbatori! Cum a aparut la primul antrenament al lui Bayern

Polonezul Lewandowski calca pe urmele lui Ronaldo si Bale. Atacantul lui Bayern a pus kilograme bune de muschi pe el.

Robert Lewandowski i-a impresionat pe fanii lui Bayern cu aparitia sa din 2019. Polonezul a revenit la antrenamentele echipei intr-o forma de invidiat, care i-a facut pe suporteri sa exclame: "A dormit in sala de forta!".

Intr-un singur an, Lewandowski a reusit o transformare destul de wow!



22 de goluri in 28 de meciuri are atacantul in acest sezon in tricoul lui Bayern.