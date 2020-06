A asteptat 4 sezoane sa joace 3 minute! Cine este fotbalistul care a debutat in Bundesliga dupa 4 ani de la transfer

A fost transferat in 2016, dar a debutat abia in etapa din weekend-ul trecut.

Fundasul Mamadou Doucoure a fost transferat la Borussia Monchengladbach in 2016, dar nu si-a facut aparitia pe teren, intr-un meci oficial, pana pe 31 mai 2020.

Debutul sau a fost intarziat de numeroasele accidentari pe care senegalezul le-a suferit in ultimii ani.

Doucoure a intrat pe teren in meciul dintre Borussia Monchengladbach si Union Berlin, in minutul 90. Chiar daca a evoluat doar in minutele de prelungire, fotbalistul s-a declarat foarte fericit. El a fost sarbatorit pe teren si de prietenul sau, Marcus Thuram.

In plus, reprezentantii clubului au avut grija sa marcheze debutul mult-asteptat al senegalezului si pe retelele de socializare. Ei au scris pe contul oficial de Twitter:



Mamadou Doucoure, in varsta acum de 22 de ani, a fost adus pe Borussia-Park de la PSG, in iulie 2016.

Tweet gladbach doucoure Citeste si: