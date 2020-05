Fotbalul RESPIRA pentru George Floyd! Gest emotionant in Bundesliga: a inscris si i-a dedicat golul barbatului ucis de politia din Minneapolis | VIDEO

Marcus Thuram a marcat in minutul 41 si i-a dedicat reusita lui George Floyd, barbatul ucis de politia din Minneapolis.

Cazul lui Floyd a facut inconjurul lumii, iar in Statele Unite ale Americii au avut loc mai multe proteste violente dupa gestul care a starnit furie in randul tuturor.

Powerful moment here at Borussia-Park as Marcus Thuram takes the knee after scoring.

