Lovitura de teatru in Bundesliga! Anuntat ca viitor antrenor al lui Mochengladbach, Xabi Alonso ar putea sa nu mai semneze

Echipa germana va ramane fara antrenor la finalul sezonului, dupa ce actualul antrenor, Marco Rose, va pleca la Borussia Dortmund. Cotidianul Bild a anuntat ca Xabi Alonso va fi urmatorul antrenor al celor de la Gladbach, insa se pare ca aceasta informatie nu se confirma, cel putin deocamdata, anunta Kicker.

Presa din Spania vorbeste si ea despre eventuala numire a lui Alonso pe banca echipei germane, insa jurnalistii iberici spun ca situatia este departe de a fi rezolvata, deocadata fiind doar discutii preliminarii in acest sens. Ca jucator, Xabi Alonso a evoluat pentru Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid si Bayern Munchen, iar performantele sale la nivel de club cat si la nationala numara 20 de trofee.

Castigarea Cupei Mondiale cu nationala iberica si Champions League atat cu Real Madrid, cat si Liverpool, sunt triumfurile cele mai notabile ale jucatorului.

Contrary to what Bild reported yesterday, Xabi Alonso will not be the next Borussia Mönchengladbach head coach, according to Kicker. https://t.co/8pklYenUbS