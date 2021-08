„Ne-a spus că joi semnează cu Barca!” Di Maria a dezvăluit cum i-a spus Messi că merge la PSG

Angel Di Maria și-a dorit dintotdeauna să împartă echipa de club cu conaționalul său Leo Messi.

Cei doi au cucerit Copa America în urmă cu o lună, iar acum împart și vestiarul, deși Leo Messi nu avea în plan o plecare de la Barcelona. Din motive economice, clubul nu a reușit să îl mai țină, iar superstarul argentinian a semnat cu PSG.

Angel Di Maria a vorbit despre întâlnirea cu Messi, din Ibiza, care a avut loc cu câteva zile înainte ca legenda Barcelonei să afle că nu mai poate rămâne la club și a dezvăluit pentru TyC Sports ce le-a spus jucătorul atunci, dar și cum a aflat că va semna cu PSG.

Totodată, Di Maria a explicat și poza care a stârnit controverse în momentul publicării, unde Messi apărea deja alături de jucătorii lui PSG, Neymar, Paredes, Di Maria și Verratti.

„Când am făcut poza din Ibiza ajunsese la un acord cu Barcelona, totul era încheiat. Ne-a spus el imediat cum ne-am văzut. Când a venit, i-am zis să vină cu noi la PSG, dar ne-a spus: 'E totul făcut, joi ajung și semnez cu Barcelona'. Apoi joi mi-a trimis un mesaj, mi-a spus că totul a explodat și că va încerca să vină la PSG. Acolo a început totul, însă era totul aranjat cu Barcelona. A trecut prin zile urâte pentru că s-a schimbat totul de la un moment la altul, însă acum el și familia lui sunt fericiți aici”, a spus Di Maria.

„Am jucat cu Cristiano, Neymar sau Rooney. Nu am văzut nimic ca Leo”



Di Maria a fost norocos să împartă vestiarul cu unii dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii, după cum a dezvăluit chiar el, însă niciunul nu s-a ridicat la nivelul lui Messi.

„Messi este din altă lume. Îi arunci o piatră și o oprește, te depășește ca și când nu ar fi nimic, gândește înaintea celuilalt. Nu am văzut niciunul asemănător până acum. Am jucat cu Cristiano, Ney, Mabppe, Rooney, van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale și sincer, nu am văzut nimic ca el. Acum îl văd și la națională, dar și la nebunii de la PSG. Leo e unic”, a comentat Di Maria.