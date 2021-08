„Mă doare când primesc goluri”. Mutu, gata de duelul cu Chindia. Ce a răspuns când a fost întrebat de Messi 

Adrian Mutu vrea a treia victorie în Liga 1 contra Chindiei Târgoviște.

FCU Craiova a acumulat 6 puncte după primele patru etape din Liga 1. Echipa pregătită de Adrian Mutu a obținut două victorii, cu Dinamo, 1-0, și Academica Clinceni, 2-1, și două înfrângeri, cu CFR Cluj, 2-3, și FC Voluntari, 1-2.

Pentru antrenorul oltenilor urmează un duel cu Chindia, pe stadionul „Ion Oblemenco”, unde vrea să obțină un nou succes.

De asemenea, Mutu a vorbit și despre faptul că echipa sa trebuie să se mute de pe arena proprie, după ce primarul Craiovei a anunțat că gazonul de pe „Ion Oblemenco” s-a degradat și că trebuie schimbat.

Mutu: „Prefer să câștig cu 1-0 decât cu 4-3”



„Îmi place să joc ofensiv, dar important e să ai un echilibru între apărare și atac. Prefer să câștig cu 1-0 decât cu 4-3. Mă doare când primesc goluri. Asta am învățat în atația ani în Italia.

Am întâlnit stadioane mari cu un gazon foarte prost. Faptul că se schimbă în cursul sezonul nu e ideal, dar dacă schimbăm în pauza echipelor nașionale și nu deranjează pe nimeni, nici pe noi, nici pe CSU Craiova, nu văd problema.

Cu siguranța ne-ar fi plăcut să jucăm meciul cu Dinamo pe acest stadion, dar acum nu trebuie să găsim nod în papură. Eu sper să nu ne deplasăm în alt oraș, chiar dacă am văzut ca suporterii ne primesc bine. Nu e chiar confortabil să te deplasezi”, a declarat antrenorul lui FCU Craiova la conferința de presă premergătoare meciului cu Chindia Târgoviște.

Adrian Mutu a precizat că echipa sa nu mai are nevoie de jucători și că se axează pe omogenizarea lotului. Însă, când a fost întrebat despre utopia ca Messi să se alăture oltenilor, antrenorul a răspuns fără ezitări.

„Întrebați-mă ceva serios, nu despre Messi”



„Nu cred că m-ați auzit că am spus că am nevoie de jucători, pentru că îi respect foarte mult. Însă mă bucur că clubul se gândește să îmi aducă alternative pe posturi, pentru că e normal să ai concurență de aceeași valoare pe posturi. Am destui jucători, acum e timpul să omogenizăm echipa.

Haideți, întrebați-mă ceva serios, nu despre Messi”, a precizat Adrian Mutu.

Meciul dintre FCU Craiova și Chindia Târgoviște va fi sâmbătă, de la 18:30, live text pe www.sport.ro.