Ziua decisiva pentru transferul lui Neymar! Intalnire de gradul 0 la Paris! PSG are o contraoferta: ANUNTUL facut in aceasta dimineata

Soarta lui Neymar este inca indecisa.

Un nou capitol se consuma azi in "telenovela" Neymar. Afacerea verii trebuie sa isi gaseasca o finalitate pana lunea viitoare, 2 septembrie.

Potrivit Le Parisien, PSG inca nu vrea sa accepte nicio propunere venita pentru starul brazilian, si vor face o contraoferta, pe care Barcelona trebuie s-o contracareze daca il doreste cu adevarat inapoi pe Neymar.

Cei din anturajul brazilianului vorbesc despre o suma de transfer de 100 de milioane de euro plus doua nume importante, Dembele si Semedo.

Le Parisien scrie ca PSG evalueaza acest schimb undeva intre 250 si 300 de milioane de euro, 100 de milioane de euro platiti direct de clubul catalan si 150 sau 200, valoarea celor doi jucatori ai Barcei, care ar urma sa ajunga la PSG.

A doua intalnire la Paris

RAC1 anunta ca astazi, marti, 27 august, va avea loc la Paris a doua intalnire intre reprezentantii celor doua cluburi si Neymar. Negocierile se vor purta incepand cu ora 12:00. Oficialii Barcelonei ar fi plecat deja la Paris, potrivit sursei citate.

Avand in vedere timpul scurt ramas in picioare pentru realizarea acestui transfer, astazi ar trebui sa fie ziua decisiva pentru soarta lui Neymar. Barca ramane optimista, in timp ce PSG va incerca sa obtina mai mult pentru brazilian, iar cei de la Real Madrid stau la panda.