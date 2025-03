Un antrenor celebru sare în apărarea lui Paulo Fonseca: "Foarte exagerat"

Miercuri, cu o zi înaintea meciului tur cu FCSB, antrenorul lui Olympique Lyon a aflat că a fost suspendat 9 luni de Comisia de Disciplină din Franța după comportamentul agresiv la adresa arbitrului Benoît Millot.

Potrivit informațiilor din presa franceză, Federația nu intenționează să ceară FIFA extinderea suspendării și în competițiile europene, astfel că Paulo Fonseca va putea sta pe bancă în Europa League și la returul cu FCSB, programat joi, 13 martie.

Paulo Fonseca, apărat de Jurgen Klopp

Prezent la un eveniment caritabil în Africa de Sud, antrenorul neamț a fost întrebat despre pedeapsa pe care a primit-o portughezul de la Olympique Lyon.

Jurgen Klopp a dezvăluit că și el s-a aflat în posturi asemănătoare, dar nu s-a pus problema de vreo suspendare atât de drastică.

"Am făcut ce am făcut. Am văzut că Fonseca a primit o interdicție de nouă luni. Sunt imagini similare cu mine și arbitrii. Lăsați-mă să vă zic așa. Între cartonaș roșu și nouă luni de suspendare, este foarte exagerat. Sunt fericit că nu m-am regăsit într-o asemenea situație", a declarat fostul tehnician de la Liverpool.