Fonseca și-a prezentat scuzele după meci pentru reacția sa, însă presa franceză anunță că antrenorul riscă acum o suspendare uriașă, care poate ajunge chiar la 7 luni pentru "comportament intimidant".



Benoît Millot a acordat după meci un interviu pentru L'Equipe în care a explicat ce s-a întâmplat la faza respectivă.



"A scăpat de sub control. A avut o atitudine care lăsa de înțeles că e pregătit să mă lovească cu capul. Am rămas calm, dar puțin surprins de acest comportament. Nu am vrut să fac un pas înapoi în fața acestei intimidări.



Jucătorii au venit pentru a-l împinge pe antrenor în spate. Apoi, s-a întors din nou către mine, iar ulterior a plecat. Eu nici nu avusesem timp pentru a lua o decizie în privința posibilului penalty pentru Brest.



Cred că a fost un ușor contact la nivelul nasului. A fost o atitudine extrem de agresivă, intimidantă, una care este greu de imaginat din partea unui antrenor profesionist. Nu putem tolera un astfel de comportament", a spus arbitrul Millot.