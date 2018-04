Negocieri de ULTIMA ORA pentru cel mai mare transfer al anului! Anunt BOMBA: cu cine s-a vazut Pogba

Din cauza evolutiilor sub asteptari si a unui conflict cu Jose Mourinho, au aparut foarte multe speculatii despre o posibila plecare a lui Pogba de la United. Potrivit L'Equipe, Mino Raiola s-a intalnit cu oficialii lui PSG pentru a discuta despre un transfer al mijlocasului de la United!



Parizienii anunta ca vor sa faca transferuri spectaculoase in aceasta vara dupa eliminarea din optimile Ligii Campionilor. Vara trecuta, PSG platea 222 de milioane de euro pentru Neymar, iar cand se va deschide perioada de mercato vor achita cei 180 de milioane clublui AS Monaco pentru finalizarea transferului lui Mbappe.

In acest sezon, Pogba a marcat doar de 5 ori si a oferit 10 pase decisive in toate competitiile. Pogba a fost transferat in 2016 de la Juventus pe suma de 105 de milioane de euro fiind cel mai scump transfer din istoria Premier League.



