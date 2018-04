Anunt BOMBA in aceasta dimineata: PSG risca sa fie exclusa din Liga Campionilor! Dezvaluirea facuta de Financial Times: cum au incalcat regulamentul

Paris Saint-Germain urmeaza sa se intalneasca pe 20 aprilie cu UEFA pentru a-si prezenta punctul de vedere.

PSG este in mare pericol - investigatia preliminara facuta de UEFA dupa cheltuielile uriase facute in vara trecuta pentru transferurile de jucatori ar arata ca PSG a incasat o suma mult mai mare decat valoarea medie a pietei din sponsorizari, scrie Financial Times! Cei de la PSG au facut acest lucru pentru a nu incalca Fair-Play-ul Financiar.

UEFA a inceput investigatia in luna septembrie si urmeaza sa se intalneasca cu cei de la PSG pe 20 aprilie pentru ca la inceputul lunii iunie sa fie anuntata o decizie in acest caz. PSG a mai fost pedepsita in 2014 pentru incalcarea FFP in acelasi mod - atunci, UEFA a decis ca banii primit de la Qatar Tourism Authority de catre PSG nu reprezentau valoarea corecta pentru o asemenea sponsorizare!

Cei de la PSG sustin ca au oferit transparenta in ceea ce priveste situatia financiara a clubului si contractele pe multi ani. Insa daca UEFA va decide ca PSG a incalcat din nou FFP, fiind recidivista, se poate ajunge chiar la o excludere din Liga Campionilor!