Transfer total surprinzator pregatit de PSG! Pentru ce jucator din Premier League au facut oferta: a fost refuzata, clubul cere 50 de milioane

Ramasi fara Adrien Rabiot, cei de la PSG sunt hotarati sa se intareasca la mijloc in aceasta iarna - Thomas Tuchel a fost nevoit in mai multe partide din acest sezon sa improvizeze cu Marquinhos la mijloc. Astfel, presa din Franta scrie ca PSG s-a inteles cu mijlocasul celor de la Watford, Abdoulaye Doucoure!

Daca acordul intre PSG si jucator este finalizat, mai ramane sa fie obtinut cel dintre cele 2 cluburi - prima oferta a celor de la PSG a fost refuzata, iar clubul englez cere 50 de milioane de euro! Doucoure le-a transmis celor de la PSG ca nu isi va forta plecarea si asteapta ca cele 2 cluburi sa ajunga la un acord.

Patronul celor de Watford, Gino Pozzo, s-a declarat increzator ca jucatorul nu va pleca in viitorul apropiat. Doucoure, 25 de ani, a ajuns la Watford in 2015 de la Rennes si a devenit unul dintre cei mai apreciati mijlocasi la inchidere din campionat.

