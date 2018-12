PSG pierde una dintre tinerele sperante! "Am luat decizia" Anuntul facut in presa din Anglia

Fotbalistul a facut anuntul pe retelele de socializare, iar englezii au aflat unde va ajunge.

Timothy Weah in varsta de 18 ani, fiul fostului atacant George Weah va pleca de la campioana Frantei in ianuarie.

Weah Jr. vrea sa prinda mai multe minute de joc.

Anuntul a fost facut chiar de el intr-o postare pe Instagram.

"Vreau sa va anunt pe toti despre decizia pe care am luat-o alaturi de familia mea. Voi pleca de la PSG sub forma de imprumut in aceasta iarna", a scris jucatorul.

Cu toate ca Timothy Weah nu a spus nimic despre destinatia sa, presa din Anglia scrie ca echipa la care va ajunge este Celtic Glasgow.

Intelegerea sa cu noua echipa este pentru sase luni, iar daca lucrurile merg bine, Weah poate reveni la PSG cu forte proaspete si sa prinda mai multe jocuri in tricoul campioanei Frantei.

"Sper ca, dupa aceste sase luni, voi fi pregatit sa revin pe Parc des Princes si sa dau totul pentru voi. Mandru sa fiu parizian", a completat Weah.