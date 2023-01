Sergio Ramos, distrus după eșecul lui PSG din campionat: "Abilitățile sale sunt puse sub semnul întrebării". Cu cât l-a notat L"Equipe

Gazdele au marcat prin Przemyslaw Frankowski (minutul 5), Lois Openda (minutul 28) şi Alexis Claude-Maurice (minutul 47), în timp ce golul lui PSG a fost înscris de Hugo Ekitike (minutul 8).

Italianul Marco Verratti a disputat cu această ocazie al 400-lea său meci în tricoul lui PSG.

Paris Saint-Germain nu a putut conta în acest meci pe brazilianul Neymar, suspendat după cartonaşul roşu primit în etapa trecută, şi nici pe argentinianul Lionel Messi, care urmează să revină luni în Franţa, după vacanţa prelungită de care a beneficiat în urma câştigării Cupei Mondiale 2022 cu selecţionata ţării sale.

Lens a obţinut a noua sa victorie în tot atâtea partide disputate pe teren propriu de la debutul actualei ediţii a ligii franceze şi s-a apropiat la patru puncte de PSG în clasament.

Sergio Ramos, criticat pentru prestația din partida cu Lens

La finalul partidei, Christophe Galtier s-a arătat nemulțumit de felul în care a arătat echipa sa pe teren.

"Nu înfrângerea mă deranjează, ci felul în care am primit golurile, mai ales pe primul. Nu ne-am respectat așezarea pe teren și am luat și al doilea gol. Pentru prima dată am văzut echipa foarte dezorganizată", a declarat antrenorul campioanei Franței.

Unul dintre jucătorii care s-au evidențiat cu o evoluție sub așteptări a fost Sergio Ramos, cel care a fost notat cu 3 de cotidianul L'Equipe.

"A greșit la al doilea gol și a fost pasiv la al treilea. Nu a mai strălucit nici la construcția jocului. Performanța sa cu Lens a pus sub semnul întrebării abilitățile sale de a fi decisiv în meciurile importante. Cu accidentarea lui Kimpembe sunt puține variante. Poate un fundaș central nu ar fi stricat", au scris jurnaliștii francezi.