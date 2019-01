Seicul lui PSG primeste FUNCTIE la UEFA! Decizie controversata in plin scandal de fairplay financiar! 

Nasser Al-Khelaifi a fost ales in Comitetul Executiv al UEFA.

Presedintele lui PSG a fost ales in Comitetul Executiv al UEFA, miercuri, la Lisabona, insa decizia trebuei aprobata saptamana viitoare intr-o intalnire la Roma.

Nasser Al-Khelaifi va fi unul dintre cei doi delegati pentru stabilirea politicilor UEFA.

Asta se intampla intr-o perioada in care PSG este anchetata pentru incalcarea regulilor fairplay-ului finciar in cazul transferurilor lui Neymar si Mbappe.

In plus, Al-Khelaifi a fost acuzat de mita in cazul acordarii drepturilor TV pentru Cupele Mondiale din 2026 si 2020 catre BeIN Media Group si ca a pus la dispozitie o vila de lux in Italia unor oficiali FIFA.

Nasser Al-Khelaifi il va inlocui pe fostul CEO al lui Arsenal, Ivan Gazidis, care a plecat la Milan. Cluburile italiene sunt reprezentate deja de seful lui Juventus, Andrea Agnelli.