RAZBUNARE CRUNTA! PSG vrea sa dea lovitura de gratie Barcei dupa i l-au "furat" pe De Jong: transfer URIAS de 400 de milioane

Seicilor de la PSG nu le-a picat deloc bine transferul lui Frenkie de Jong la Barcelona.



PSG il voia de mai multa vreme pe tanarul olandez, insa catalanii au reusit sa il convinga pe Nou Camp. Acum PSG pregateste "razbunarea suprema" asa cum noteaza presa franceza.

Potrivit RMC, PSG vrea sa-l transfere in vara pe Coutinho. Brazilianul este tinta numarul 1 a francezilor, chiar daca Coutinho mai are contract cu Barcelona pana in 2023 si are o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro. Se pare ca o asemenea mutare va depinde exclusiv de dorinta jucatorului, din moment ce banii nu sunt o problema pentru seicii care controleaza clubul din Ligue 1. Coutinho nu a traversat cea mai buna perioada a carierei sale dupa plecarea de la Liverpool si nu ar spune nu unui transfer in Franta.

Ramane de vazut si daca Barcelona va dori sa ii dea drumul jucatorului in ciuda ofertei. Catalanii tocmai i-au trecut lui De Jong o clauza "anti PSG" in contract: singurul club la care nu se poate transfera olandezul este PSG. Barcelona vrea sa evite astfel un nou "episod Neymar": Barca l-a pierdut pe brazilian fara sa poata face nimic dupa ce PSG-ul a platit clauza de reziliere.