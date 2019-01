PSG aduce GRATIS un jucator transferat cu 35 de milioane de euro de "satelit"! Cum incearca sa evite EXCLUDEREA din UEFA Champions League

Paris Saint-Germain este amenintata de UEFA cu sanctiuni.

Transferurile de 400 de milioane de euro ale lui Neymar si Kylian Mbappe au facut-o pe PSG sa riste chiar excluderea din UEFA Champions League. Liderul din Franta este obiectul unei investigatii pentru incalcarea Fair-Play-ului Financiar. Insa cei de la PSG nu se opresc din a transfera in ciuda amenintarii!

Problemele de la mijlocul terenului, acolo unde Lassana Diarra s-a retras iar Adrien Rabiot a ales sa nu isi prelungeasca contractul, fiind exclus din lot de Tuchel, au facut-o pe PSG sa il aduca astazi pe Paredes de la Zenit cu 40 de milioane de euro! Insa cei de la PSG pregatesc o noua mutare neasteptata!

Shoya Nakajima este numele noului star al nationalei Japoniei. Jucator la Portimonense, Nakajima este aproape de a se transfera in aceasta iarna la Al Duhail in Qatar pentru o suma neasteptat de mare: 35 de milioane de euro! Aceasta suma a fost oferita pentru a invinge orice alta oferta facuta pentru jucator. Insa liderul din Qatar este condusa de aceiasi patroni ca PSG iar Nakajima va ajunge la PSG fara vreun ban, scriu cei de la AS, aceasta fiind ultima metoda a parizienilor de a "dribla" Fair-Play-ul Financiar.

