"Cica l-am luat, e rezolvat. Dar l-am cautat la dusuri, la vestiare, am intrebat la paza. Nu e NICAIERI!" :)) GENIAL! Ce se intampla cu ultimul transfer al lui PSG

La PSG nu e liniste, chiar daca gigantul din Paris isi calca in picioare adversarii din campionat.

La finalul meciului cu Rennes (4-1), antrenorul Thomas Tuchel a lasat de inteles ca e in continuare nemultumit de lot. PSG e in cautare de intariri la mijlocul terenului. Tuchel a cerut doi mijlocasi centrali, dar n-a primit inca niciunul.

Zilele trecute, presa din Franta a anuntat un acord intre PSG si Zenit pentru Paredes de la Zenit. Si oamenii din club i-au transmis lui Tuchel ca transferul e facut. Antrenorul nu e insa convins. :)

"L-am cautat la dusuri, la vestiare, in sala de recuperare, am intrebat la paza... Dar nu e nicaieri", a glumit Tuchel.

In afara lui Paredes, PSG forteaza inca un transfer in ultimele zile ale perioadei de achizitii: il vrea pe Idrissa Gueye de la Everton, insa englezii rezista in fata ofertelor repetate.