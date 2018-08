Se pregateste transferul lui Neymar? Intalnire secreta in Brazilia: planul Realului pentru o mutare istorica

Neymar reprezinta cel mai arzator vis al lui Florentino Perez. Real a incercat sa-l transfere pe brazilian in aceasta vara, insa nu a reusit.

Portile unei eventuale mutari nu sunt insa inchise definitiv. O demonstreaza atitudinea televiziunilor din Brazilia care au ezitat sa cumpere drepturile TV pentru noul sezon de Ligue 1. Potrivit presei braziliene, dincolo de suma uriasa ceruta pentru drepturile TV pe campionatul francez, televiziunile sud-americane nu au certitudinea ca Neymar va ramane la PSG pentru urmatorii trei ani.

Astfel, reprezentantii postului TV si Neymar, alaturi de staff-ul sau, s-au intalnit in ultimele saptamani pentru a discuta despre viitorul starului brazilian. Cum jurnalistii nu au primit un raspuns clar nici din partea lui Neymar, nici din partea agentilor sai, nu au cumparat drepturile TV pentru urmatorii trei pentru campionatul Frantei, iar acest lucru este foarte putin probabil sa se mai intample.

Conform presei braziliene, reprezentantii posturilor TV au informatii conform carora Neymar ar urma sa ajunga in cele din urma la Real Madrid, in 2019, moment in care campionatul Frantei ar deveni total neinteresant pentru iubitorii fotbalului din Brazilia.