PSG a SPULBERAT-o pe Monaco in primul meci oficial! Show TOTAL in primul meci al sezonului. Ce au facut Buffon si Neymar

PSG a inceput in forta sezonul. A batut-o cu 4-0 pe Monaco in Supercupa.

Meciul jucat la Shenzhen a fost distractie totala pentru vedetele Parisului. Campioana din Ligue 1 nu i-a dat nicio sansa lui Monaco. E primul trofeu la PSG pentru neamtul Tuchel, care a preluat in aceasta vara echipa de la Unai Emery.

Di Maria a fost vedeta meciului. A marcat de doua ori (33, 92). Pentru PSG au mai punctat Nkunku (40) si Weah (67).

Buffon a inchis poarta la prima aparitie in poarta lui PSG. Si Neymar a jucat. Brazilianul a prins in teren ultimul sfert de ora al partidei desi a facut numai doua antrenamente cu echipa dupa revenirea din varanta dupa Mondial.



