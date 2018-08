Neymar a primit BANI ca sa-si ceara scuze pentru simulari! Suma URIASA incasata pentru un simplu mesaj

Neymar si-a cerut scuze prin intermediul unei reclame.

Fotbalistul brazilian Neymar ar fi primit 225.000 euro de la sponsorul sau ca sa-si ceara scuze pentru ca a exagerat la faulturile a caror tinta a fost la Cupa Mondiala din Rusia, scrie ziarul O Globo, citat de presa internationala.

Aspru criticat de ansamblul lumii fotbalului pentru numeroasele sale plonjoane din timpul Mondialului, Neymar si-a cerut scuze intr-un video realizat pentru o marca de aparate de ras, difuzat duminica seara pe retelele de socializare.

"Puteti crede ca am exagerat si uneori este adevarat ca exagerez, dar adevarul este ca sufar pe teren. Si ma puteti crede. Am avut nevoie de mult timp pentru a accepta criticile. Si asta a durut mai mult decat orice pas cu glezna mea operata. Am cazut, dar numai cei care cad se pot ridica din nou'', a declarat cu acea ocazie Neymar, la cateva saptamani dupa ce Brazilia a fost eliminata de Belgia in sferturile de finala ale Mondialului 2018.

O Globo a explicat ca, din informatiile pe care le detine, atacantul lui Paris Saint-Germain ar fi primit un cec de 225.000 de euro din partea sponsorului Gillette pentru a realiza acest video.

Potrivit ziarului, Neymar nu a facut decat sa citeasca un text pregatit de Gray, o firma de marketing ce colaboreaza cu Gillette, astfel ca fotbalistul nu a pregatit nimic singur. In opinia O Globo, jucatorul ar fi facut mai bine sa vorbeasca sincer, folosind cuvintele sale, decat sa citeasca pur si simplu un text scris de sponsorii sai.