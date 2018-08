Imagini FABULOASE cu Neymar dupa Supercupa Frantei! L-a facut VARZA pe Tuchel in vestiar. Neamtul a luat microfonul. Ce a urmat

S-a intors la PSG si a castigat azi primul trofeu, Supercupa Frantei, dupa 4-0 cu Monaco.

La final, a fost petrecere totala in vestiarul Parisului. Jucatorii l-au atacat pe antrenorul Tuchel cu mai multe sticle de sampanii. Neamtul, aflat la primul joc oficial pe banca lui PSG, n-a fost deloc suparat. A dat tonul cantecelor in fata fotbalistilor.



Tuchel on t’aime déjà. ???????? pic.twitter.com/HvPPMBxpTE

On sait fêter les ???? à Paris ! ???? @TTuchelofficial a dû apprécier cet arrosage en règle de Thiago et Adri pour son premier trophée sous nos couleurs ???? #TDC2018 pic.twitter.com/x17VZLachT

On déroule pour la première de la saison ????????

Et on entame ce mois d'août de la meilleure des manières ????????

???? #TDC2018 pic.twitter.com/uw1uDCdJr4