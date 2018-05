Reactia lui Fekir dupa ce francezii au anuntat transferul de 70.000.000 la Liverpool. Ce spune

Radio Monte Carlo a anuntat in aceasta saptamana ca Nabil Fekir va ajunge la Liverpool in schimbul sumei de 70.000.000 euro.

Transferul lui Nabil Fekir de la Lyon la Liverpool ar fi rezolvat. Radio Monte Carlo a anuntat in aceasta saptamana ca englezii vor plati 70 de milioane de euro in schimbul golgheterului lui OL.

Internationalul francez a vorbit si el pe seama acestui subiect. El a fost intervievat de L'Equipe, dand de inteles ca e dornic de o noua aventura. Totusi, Fekir a spus ca nu este disperat sa plece.

"Presedintele mi-a spus, asa cum le-a spus-o tuturor cand au semnat contractele, ca avem posibilitateaa sa discutam oricand imi voi dori sa plec.

Nimeni nu semneaza pe viata cu un club. Nu functioneaza asa. Dar nu vreau sa plec cu orice pret. Am contract pana in 2020 si voi lasa destinul sa se ocupe de restul. Sunt la Lyon pentru inca doua meciuri si apoi vom vedea. Deocamdata nu e nimic. Presedintele are incredere in mine, iar eu ma simt bine la Lyon", a declarat Fekir pentru L'Equipe.