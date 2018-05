Situatie inedita in istoria tenisului! Simona Halep poate realiza o PREMIERA ABSOLUTA dupa turneul de la Roma

Lupta pentru locul 1 mondial este din ce in ce mai incinsa.

Eliminata in sferturi de la Madrid de catre Karolina Pliskova, Simona Halep primeste o lovitura grea in lupta pentru numarul 1 mondial cu Caroline Wozniacki. Sportiva din Romania va avea cu 785 de puncte mai putin in clasament dupa ce castigase trofeul in 2017, in timp ce Wozniacki a castigat 55 de puncte dupa ce in 2017 fusese eliminata in turul 2.

Astfel, diferenta de puncte dintre Simona Halep si Wozniacki a ramas de 425 de puncte si urmeaza turneul de la Roma acolo unde Simona juca finala in 2017 iar Wozniacki nu a participat! Astfel, odata cu inceputul acelui turneu, Wozniacki va trece peste Simona cu 160 de puncte!

Turneul de la Roma ofera si posibilitatea unei premiere! Daca Simona Halep va reusi calificarea in semifinale insa nu si in finala iar Caroline wozniacki va fi eliminata in faza sferturilor, cele doua jucatoare vor acumula 7035 de puncte!

Totusi, atat Simona Halep cat si Caroline Wozniacki trebuie sa fie atente si la Garbine Muguruza, cea care s-a apropiat la 1000 de puncte de fruntea clasamentului.

Simona Halep va fi si luni, chiar inainte de startul turneului de la Roma, pe primul loc in clasamentul WTA pentru a 28-a saptamana.