Budescu vrea un salariu fabulos pentru a semna cu CFR! Mijlocasul cere un salariu record pentru Liga I, care l-ar face cel mai bine platit jucator

CFR Cluj trebuie sa plateasca 3 milioane de euro pentru a-l transfera pe Budescu (29 de ani) de la FCSB. "Nu este o problema, daca patronul nostru si-l doreste cu adevarat", spune Bogdan Mara.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Pe langa suma foarte mare de transfer, CFR Cluj ar mai trebui sa scoata din "buzunar", pentru a-l lua pe Budescu, si un salariu imens.

Digisport noteaza ca mijlocasul are pretentii foarte ridicate, care se situeaza la 500.000 euro pe an!

In acest moment, Budescu este, alaturi de Alibec, cel mai bine platit jucator de la FCSB, cu un salariu de 300.000 euro anual.

Budescu are 14 goluri si 12 assisturi in 34 de meciuri jucate in acest sezon. El a mai evoluat la Petrolul, Astra si pentru o foarte scurta perioada la Dalian Yifang.