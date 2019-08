PSG vrea sa scape de Neymar CU ORICE PRET! Clubul la care seicii vor sa-l trimita imprumut: starul brazilian A REFUZAT IMEDIAT

E cat se poate de clar! Neymar nu mai are un viitor la PSG.

Declaratiile din ultima perioada, precum si atitudinea lui Neymar fata de PSG i-au determinat pe seicii care controleaza echipa sa incerce toate variantele pentru a scapa de brazilian si pentru a detensiona astfel atmosfera din vestiar.

Deocamdata, nimeni nu se poate apropia de pretul cerut de seici. PSG vrea sa isi recupereze banii investiti in transferul lui Neymar, cele 222 de milioane de euro, sau macar o suma apropiata, insa momentan nimeni nu este dispus sa plateasca 200 de milioane. Astfel, varianta unui imprumut cu optiune de cumparare din sezonul viitor pare un scenariu tot mai plauzibil in cazul lui Neymar.

Potrivit cotidianului Sport, PSG l-a oferit pe Neymar lui Manchester United. Englezii au nevoie de un jucator cu profil ofensiv, dar ezita sa dea un raspuns clar in aceasta privinta tinand cont si de antecedentele lui Neymar. De asemenea, nici jucatorul nu isi doreste o trecere in Premier League. Conform sursei citate, Neymar ar fi exclus din start posibilitatea de a ajunge in Anglia.

Neymar spera in continuare ca poate reveni la Barcelona. Catalanii au avut incercari timide de a-l readuce in aceasta perioada de transferuri, insa variantele cu jucatori propusi la schimb nu au fost pe placul seicilor. S-a ajuns tot la scenariul unui imprumut cu optiune de cumparare din sezonul viitor, iar Neymar asteapta acum sa vada daca se va putea intoarce pe Camp Nou in acest mod.