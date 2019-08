De la cel mai scump jucator al planetei, la imprumutat cu optiune de cumparare! Scenariu incredibil in cazul lui Neymar: unde ar putea juca

Neymar are o situatie complicata la PSG.

Jucatorul si-a manifestat public dorinta de a pleca de la Paris, insa pana acum nu si-a gasit o varianta de transfer. Barcelona pare a fi cea mai la indemana portita de scapare, dar catalanii nu sunt dispusi sa plateasca suma uriasa pe care o cer seicii in schimbul sau.

De cealalta parte, nici PSG nu accepta un scenariu cu jucatori trimisi de Barcelona la Paris in schimbul lui Neymar. Goal.com prezinta o varianta incredibila in cazul lui Neymar: Neymar ar putea ajunge la Barcelona sub forma de imprumut, urmand ca din sezonul viitor catalanii sa il transfere definitiv.

Neymar este in acest moment cel mai scump jucator din lume. PSG a platit 222 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Barcelona in urma cu doi ani.