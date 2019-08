"Poker face": reactie ULUITOARE a lui Neymar dupa golul de cinci stele inscris de Di Maria in Supercupa Frantei! VIDEO

Neymar a stat in tribune la Supercupa Frantei.

PSG a reusit sa intoarca scorul dupa ce a fost condusa cu 1-0 la pauza de Rennes in Supercupa Frantei. Golurile lui Mbappe si Di Maria au adus victoria echipei din Paris.

Di Maria a impresionat prin reusita sa si a starnit aprecieri imense din tribune si de la colegii de pe teren.

Singurul care nu a parut impresionat de golul fabulos inscris de argentinian a fost Neymar. Ramas in tribune, starul brazilian nu a avut nicio reactie atunci cand cei din jurul sau zambeau si se bucurau pentru reusita lui Di Maria.

Vedeti reactia lui Neymar in clipul de mai jos:

WOW!

Di Maria’s stunning goal to ensure the win for PSG against Rennes to win the cup!#PSGSDR

pic.twitter.com/n1Z1A4JEZY