"Iesi de aici!" Imagini incredibile dupa ce PSG a castigat Supercupa Frantei! Neymar, impins de Mbappe in afara grupului! VIDEO

Paris Saint-Germain a inceput noul sezon cu un nou trofeu, Supercupa Frantei, reusind pentru al 7-lea an consecutiv sa castige trofeul, reusind sa-i bata astfel recordul lui Lyon! PSG a invins-o cu 2-1 pe Rennes gratie reusitelor lui Mbappe si Di Maria.

Neymar nu a jucat, privind partida din tribuna. La final, el s-a dus stingher langa colegi, fiind tras de Verratti sa sarbatoreasca. Un moment bizar a avut loc cand urma sa aiba loc poza oficiala: in gluma sau nu, Kylian Mbappe l-a impins serios pe Neymar, scotandu-l din cadru!

In ciuda acestor momente, cei doi sunt apropiati in afara terenului. Mbappe a declarat inaintea finalei ca isi doreste ca Neymar sa ramana la PSG.

Then Kylian Mbappé appears to force Neymar out of the team photo. pic.twitter.com/8HKmd6jmvV