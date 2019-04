PSG i-a stabilit viitorul lui Tuchel! Surpriza uriasa: ce se intampla cu antrenorul dupa ce Parisul a ratat si Cupa

PSG s-a impus in campionat, dar a iesit devreme din Champions League si a pierdut finala Cupei Frantei.

Chiar si in aceste conditii, postul lui Thomas Tuchel nu e amenintat. Germanul a semnat in martie un nou contract cu PSG. Anuntul oficial n-a fost inca facut de club. L'Equipe sustine ca Tuchel va castiga nu mai putin de 7,5 milioane de euro pe an in urma noului acord, valabil pana in 2021.



Nu exista nicio sansa pentru o despartire intre Tuchel si PSG. Conform unor surse apropiate clubului, antrenorul a respins in ultimele saptamani oferte foarte bune de la Bayern Munchen si Chelsea.