REVOLTA in vestiarul lui PSG! Jucatorii au REFUZAT sa faca deplasarea pentru meciul din campionat! Anuntul incredibil facut de L'Equipe

Mai multi jucatori nu au dorit sa mearga la un meci de campionat!

Francezii de la L'Equipe scriu astazi ca antrenorul celor de la Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, este din ce in ce mai izolat de vestiar si ar putea parasi curand echipa, in ciuda titlului castigat. Neymar i-a acuzat pe jucatorii tineri ca nu ofera respect fata de veterani si antrenori, insa situatia este mult mai grava.

Tuchel a fost nevoit sa convinga mai multi jucatori sa faca deplasarea pentru partida de pe 17 aprilie contra celor de la Nantes care ii putea aduce matematic titlu echipei! In ciuda problemelor mari cu accidentarile, au fost jucatori care nu doreau sa mearga la meci! Pana la urma, revolta nu a mai avut loc, insa PSG a fost invinsa in acel meci cu 3-2, iar sarbatoarea de titlu a fost amanata cu 4 zile, cand Lille s-a impiedicat iar PSG a invins-o pe AS Monaco cu 3-1.

Neymar, criticat de Tuchel

Scandalul in care a fost implicat Neymar dupa finala Cupei Frantei cand a lovit un suporter i-a adus critici si din partea antrenorului celor de la Paris Saint-Germain.

"Nu este deloc normal ceea ce a facut. Nu este posibil sa faci asa ceva. Nimanui nu-i este usor dupa o infrangere, dar trebuie sa dai dovada de respect. Nu trebuie sa raspunzi unei provocari a unui spectator" a declarat Thomas Tuchel.