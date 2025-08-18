E gata! S-a înțeles cu noua sa echipă și pleacă de la Manchester City

Ederson (32 de ani), portarul brazilian care a fost titular la Manchester City în ultimii ani, va pleca de pe Etihad și va semna în Turcia.

Galatasaray s-a arătat interesată de portarul care nu mai intră în planurile lui Pep Guardiola începând din acest sezon. Negocierile dintre cele două părți au început în urmă cu câteva zile, iar acum se pare că s-a ajuns la un acord.

Ederson, OUT de la Manchester City!

Afacerea ”Ederson la Galatasaray” este încheiată, așa cum anunță jurnalistul Pedro Almeida, iar Manchester City se va despărți de sud-americanul care a cucerit șase titluri și un trofeu Champions League în opt ani.

Între timp, Manchester City lucrează pentru a-l înlocui. L-a răscumpărat deja pe James Trafford (22 de ani) de la Burnley, pentru 31,2 milioane de euro, și lucrează la transferul lui Ginaluigi Donnarumma (26 de ani) de la PSG, cu care ar fi ajuns deja la un acord.

