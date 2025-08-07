PSG îi transferă pe Lucas Chevalier și Ilya Zabarnyi

L'Equipe anunță că PSG este foarte aproape de transferul lui Lucas Chevalier (23 de ani), portarul francez de la Lille. Suma de transfer, aproximativ 40 de milioane de euro, iar mutarea ar urma să fie oficializată în următoarele ore.



Un alt transfer pe care urmează să îl anunțe Paris Saint-Germain este cel al lui Ilya Zabarnyi (22 de ani), fundașul central de la Bournemouth.



Campioana Europei a ajuns deja la un acord cu Bournemouth în privința sumei de transfer: 60 de milioane de euro sumă fixă! Rămân de pus la punct doar detaliile legate de bonusuri.



Zabarnyi este un produs al academiei lui Dinamo Kiev, care a fost cumpărat în 2023 de Bournemouth pentru 22,7 milioane de euro. "Cireșele" vând astfel din nou un fundaș pentru o sumă impresionantă, după ce Dean Huijsen a fost cedat la Real Madrid pentru 62,5 milioane de euro.



Zabarnyi a fost titular la EURO 2024 pentru naționala Ucrainei. A prins toate cele 90 de minute inclusiv contra României în victoria clară a tricolorilor, scor 3-0.

