La finalul unei partide tensionate, mijlocașul olandez Frenkie de Jong nu s-a ferit de cuvinte și a oferit o analiză tăioasă a eșecului suferit de catalani. Vizibil afectat de rezultatul final, olandezul a recunoscut superioritatea parizienilor, în special în partea a doua a meciului.

De Jong: "Suntem o echipă de top în Europa"



"Sunt foarte dezamăgit. Dacă încasezi gol în ultimul minut și pierzi, mai ales acasă, pleci dezamăgit", a spus de Jong la flash-interviu.



Acesta a continuat cu o evaluare sinceră a jocului: "Cred că ei au fost mai buni în faza finală și în a doua repriză, per total. Noi am început mai bine partida. A fost un duel de la egal la egal o perioadă, dar e adevărat că în repriza a doua ei au fost superiori".



În ciuda înfrângerii dureroase, Frenkie de Jong a transmis și un mesaj de încredere pentru viitorul echipei în competiție.



"A fost un meci bun să vedem unde ne situăm. Noi suntem o echipă de top a Europei. Astăzi au câștigat ei, dar mai este mult de jucat în Champions League. Deși doare că am pierdut, acest rezultat nu este determinant. Vrem mereu să câștigăm, nu plecăm fericiți. Mai e un drum lung de parcurs. Trebuie să ne îmbunătățim și știm asta. O vom face", a încheiat mijlocașul Barcelonei.

