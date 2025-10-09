Aleksander Ceferin: ”Nuno Mendes este fantastic, poate cel mai bun!”

În cadrul evenimentului, președintele UEFA a dezvăluit cine este în opinia sa, cel mai bun fotbalist din acest moment.

Ceferin a mărturisit că este impresionat de Nuno Mendes, fundașul lateral al lui PSG, însă conducătorul forului european a ținut să îi sublinieze și pe Joao Neves, Vitinha sau Ruben Dias.

”Nuno Mendes este fantastic, poate cel mai bun jucător în acest moment, dar poziția lui nu este la fel de apreciată ca a celor care marchează. Există Joao Neves, Vitinha, fundașul meu central preferat, Ruben Dias, dar nu vreau să dau nume; sigur mai uit pe cineva.

Ceea ce faceți voi, portughezii, este impresionant, nu este vorba doar despre talent și muncă, pentru că și alții fac asta. E ceva mai mult, sper să descopăr ce, înainte să plec din funcția de președinte al UEFA”, a spus Ceferin.

Cristiano Ronaldo: ”De ce să nu continui?”

Tot la Portugal Football Summit, Cristiano Ronaldo a vorbit despre viitorul său. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a transmis că nu are de gând să se retragă prea curând.

"Fotbalul este în continuare pasiunea mea. Familia mi-a spus că pun punct și m-a întrebat de ce îmi doresc să ajung la 1000 de goluri marcate dacă deja am peste 900. Totuși, în adâncul sufletului meu, eu nu văd lucrurile așa. Încă am realizări și vreau să îmi ajut clubul și echipa națională. De ce să nu continui? Sunt sigur că atunci când mă voi retrage, o voi face pe deplin mulțumit pentru că am dat totul.



Știu că nu mai am mulți ani de jucat, însă cei puțini pe care îi mai am vreau să îi savurez la maxim. Sunt în echipa națională de 22 de ani, iar asta vorbește de la sine despre pasiunea pentru acest tricou, trofee și dorința de a juca la echipa națională", a spus Ronaldo.

