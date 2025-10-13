Kylian Mbappe a oferit un interviu în care a fost întrebat printre altele și care este diferența între Real Madrid și PSG, clubul la care a evoluat din 2018 până în 2024.

Kylian Mbappe: ”Real Madrid e cel mai bun club din lume!”

Starul madrilenilor a oferit un răspuns care cu siguranță nu îi va pica bine fostei sale echipe.

”Care e diferența între Real Madrid și PSG? Singura diferență e că Real Madrid este cel mai bun club din lume.

Aici îți spui: ‘Sunt la cel mai bun club din lume, trebuie să câștig, să fiu un exemplu pentru colegii mei și pentru oameni’”, a spus Kylian Mbappe.

Totuși, Kylian Mbappe a refuzat-o pe Real Madrid în două rânduri mai întâi în 2018, atunci când a ales să se transfere de la AS Monaco la PSG și mai apoi câțiva ani mai târziu, când s-a scris până în ultimul moment că va ajunge pe Santiago Bernabeu, însă, în cele din urmă, și-a prelungit contractul cu PSG.

Întrebat de ce nu a semnat cu Real Madrid în 2018, Mbappe a explicat simplu: ”Când am plecat de la Monaco la 18 ani, știam foarte clar că îmi doream să joc… iar Real Madrid îi avea pe Benzema, Cristiano și Bale. Nu voiam să stau pe bancă”.

