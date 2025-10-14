După un an fabulos în care a fost unul dintre artizanii trofeului Champions League cucerit de PSG, francezul a fost încoronat cu Balonul de Aur 2025. Acum, atacantul profită de noul său statut pentru a forța o mărire consistentă de salariu.



Salariul cerut de Dembele după ce a câștigat Balonul de Aur



Potrivit L’Équipe, în contractul lui Dembele există o primă de câteva milioane de euro pentru câștigarea Balonului de Aur, deși oficialii clubului neagă acest lucru.



Mai mult, sursa citată susține că winger-ul cere o creștere masivă a veniturilor, similară cu cele încasate de Lionel Messi sau Neymar în trecut, adică peste 30 de milioane de euro net pe sezon.



Pe plan intern, PSG domină Ligue 1, fiind lider cu 16 puncte după 7 meciuri (5 victorii, un egal și o înfrângere).

Pe locul secund se află Marseille, echipa antrenată de Roberto De Zerbi, la egalitate cu Strasbourg și Lyon, fiecare cu 15 puncte. Monaco și Lens completează top 6, ambele cu 13 puncte.

