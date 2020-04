Probleme la PSG: fotbalistii nu accepta reducerea salariilor! Presedintele Al-Khelaifi le-a transmis un mesaj clar: "Isi cunosc responsabilitatile"

Pandemia de coronavirus afecteaza financiar si cele mai bogate cluburi ale Europei.

PSG este unul dintre cluburile cu cele mai mari bugete din lume, insa criza financiara din cauza pandemiei de Covid-19 a lovit si echipa din capitala Frantei.

Salariilor fotbalistilor lui PSG sunt uriase, iar presedintele Nasser Al-Khelaifi le-a cerut jucatorilor sai sa faca "un efort" si sa accepte micsorarea acestora.

"Astept un efort din partea lor. Isi cunosc responsabilitatile. Vom avea un final de sezon cu evenimente sportive importante. Vrem sa incheiem sezonul daca sunt indeplinite conditiile sanitare", a spus presedintele PSG, potrivit Mundo Deportivo.

In ciuda faptului ca, in urma cu cateva zile, s-a spus ca vedetele clubului erau de acord cu o reducere a salariului, negocierile continua, in cadrul stabilit de Liga Profesionista de Fotbal.

Neymar este cel mai bine platit fotbalist din lotul parizienilor, cu un salariu brut de 36.8 milioane de euro pe an.