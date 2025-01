Cu toate acestea, atmosfera a devenit tensionată după meci, când președintele parizienilor, Nasser al-Khelaifi, a fost întrebat despre plecarea lui Kylian Mbappé la Real Madrid.



Aflat în zona mixtă a stadionului Parc des Princes, Al-Khelaifi, vizibil încântat de performanța echipei antrenate de Luis Enrique, nu a ezitat să riposteze atunci când un jurnalist spaniol l-a întrebat despre nivelul echipei fără Mbappé.



„Știi, tu cauți probleme!”, a spus Al-Khelaifi. „Eu vorbesc despre jucătorii mei. Dacă îmi pui o întrebare, întreabă-mă despre jucătorii mei. Nu mai spune așa ceva”, a continuat șeicul.



Al-Khelaifi: „Astăzi, vedeta a fost echipa”

Deși victoria nu garantează calificarea în optimile Champions League, PSG a arătat că poate concura la cel mai înalt nivel chiar și fără Mbappe. Președintele clubului a lăudat performanța echipei și a evidenșiat cât de unit a devenit grupul.



„Astăzi, vedeta este echipa. Am arătat că suntem o mare echipă, cu jucători valoroși. Sincer, toți au fost perfecți, le dau nota 10/10”, a continuat acesta.



Totodată, Al-Khelaifi nu a ratat ocazia de a-și exprima aprecierea pentru antrenorul Luis Enrique, despre care a spus că este „cel mai bun antrenor din lume”, indiferent de rezultat.



„Mi-a stat inima în loc”

Referindu-se la meciul tensionat cu Manchester City, Al-Khelaifi a recunoscut că a trăit emoții intense și a fost extrem de mândru de echipa sa.



„Inima aproape mi s-a oprit... era să am un atac de cord! Sunt foarte mândru de echipa mea. Am jucat împotriva unei echipe extraordinare, a unui antrenor fantastic și a unor jucători de clasă mondială. Dar am demonstrat că și noi suntem o echipă mare”, a conchis acesta.



Pentru PSG acum urmează un meci în campionat împotriva celot de la Reims, sâmbătă, 25 ianuarie, de la ora 22:05, înainte de ultimul duel din Champions League, într-o deplasarea în Germania, unde vor întâlni Stuttgart, miercuri, 29 ianuarie, de la ora 22:00.